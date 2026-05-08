Заявление Ушакова — Москве не видят смысла в новых переговорах

Новый раунд переговоров Москвы, Вашингтона и Киева по Украине сейчас не имеет практического смысла, заявил 7 мая помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, возможность серьезного обсуждения долгосрочного урегулирования зависит от политического решения украинского руководства.
Ушаков заявил на брифинге, что Киеву необходимо сделать один существенный шаг. После этого, как он отметил, могут быть приостановлены боевые действия и открыта дорога к обсуждению дальнейшего урегулирования конфликта.
Помощник президента РФ подчеркнул, что на нынешнем этапе стороны фактически продолжают убеждать друг друга, но это, по его оценке, не дает результата. Он связал дальнейшее развитие ситуации с решением властей Украины и лично Владимира Зеленского.
Ушаков также сообщил, что разные участники процесса продолжают пытаться склонить украинское руководство к принятию необходимых решений. При этом он не стал говорить о целесообразности нового раунда переговоров до изменения позиции Киева.
В тот же день бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что риторика Зеленского в адрес России указывает на его нежелание завершать вооруженное противостояние.
По ее мнению, украинский президент не рассматривает вариант прекращения боевых действий как реальный сценарий.
