Президент Кубы: новые санкции США усугубляют сложную ситуацию в стране

Вместе с тем ограничения Соединенных Штатов "укрепляют нашу решимость защищать родину, революцию и социализм", заявил Мигель Диас-Канель.

ГАВАНА, 8 мая. /ТАСС/. Введенные 7 мая администрацией США новые экономические санкции в отношении Кубы усугубляют и без того сложную ситуацию в стране. Об этом заявил президент карибской республики Мигель Диас-Канель.

«Дополнительные экономические санкции, объявленные сегодня (7 мая — прим. ТАСС), усугубляют и без того сложную ситуацию, которой противостоит наша страна, и одновременно укрепляют нашу решимость защищать родину, революцию и социализм», — написал Диас-Канель в X.

«Наш народ уже знает о жестокости, стоящей за действиями правительства США, и о той злобе, с которой оно способно на нас напасть, — отметил президент Кубы. — Мы понимаем, как и весь остальной мир, что речь идет об односторонней агрессии против нации и населения, которые просто хотят жить в мире, управляя своей собственной судьбой и не подвергаясь пагубному вмешательству американского империализма».

7 мая Соединенные Штаты ввели санкции в отношении конгломерата GAESA, контролирующего, по мнению американского правительства, около 40% экономики Кубы, а также его руководительницы и СП по добыче никеля в островном государстве. Об этом объявил госсекретарь США — помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

Как он уточнил, эти рестрикции вводятся на основании указа о резком ужесточении одностороннего режима санкций в отношении Кубы, подписанного американским президентом Дональдом Трампом 1 мая. В указе предпринимается попытка придать ограничительным мерам США против Кубы экстерриториальный характер. В нем прямо говорилось, что рестрикции могут затронуть в том числе третьи страны.

Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше