Российские военные поздравили почетного гражданина Воронежа фронтовика Логунова

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 20-й армии поздравили с Днем Победы почетного гражданина Воронежа и ветерана Великой Отечественной войны Валентина Логунова, сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие 9-й бригады управления 20-й гвардейской общевойсковой армии Московского военного округа вместе с заместителем руководителя управы Коминтерновского района городского округа города Воронежа Светланой Труновой и помощником прокурора прокуратуры Коминтерновского района города Воронежа Яной Чуевой поздравили с Днем Победы почетного гражданина Воронежа Логунова Валентина Владимировича», — сказано в сообщении.
Ветерану вручили поздравительные открытки, благодарственные письма, цветы и другие подарки по случаю праздника, а также ему пожелали крепкого здоровья.
Валентин Владимирович выразил благодарность за поздравление и поделился воспоминаниями о том, как встретил свой первый День Победы.
Логунов Валентин Владимирович был призван в армию в 1944 году. В послевоенные годы он на протяжении тридцати лет работал в ракетно-космической отрасли.