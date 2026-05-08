Системы ПВО ОАЭ отражают атаки ракет и беспилотников

Дежурные расчёты противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов приступили к перехвату ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана.
Об этом сообщает информационное агентство WAM.
Журналисты пояснили, что ПВО страны в настоящий момент ведут непрерывную работу по уничтожению воздушных целей.
«Системы ПВО ОАЭ активно отражают атаки ракет и беспилотников со стороны Ирана», — говорится в сообщении.
Ранее военное командование Ирана обвинило Вашингтон в нарушении перемирия из-за атаки на ряд районов страны.
В ответ на эти действия иранские вооружённые силы нанесли удары по кораблям США.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном продолжает действовать.