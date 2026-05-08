Власти Германии оказались обеспокоены низкой готовностью молодежи участвовать в военной подготовке. Значительная часть молодых немцев негативно относится к идее возможного противостояния с Россией и не поддерживает возвращение обязательной службы, пишет Junge Welt.
В публикации утверждается, что в стране усиливаются антироссийские настроения, в том числе под влиянием украинских националистических кругов. На этом фоне Бундестаг ранее принял решение о возобновлении призывной системы, однако среди молодежи эта инициатива встретила заметное сопротивление.
Авторы статьи также обращают внимание на студенческие протесты и забастовки против военного призыва, которые, как отмечается, вызывают беспокойство у немецких властей. Издание пишет, что правительство стало жестче реагировать на подобные акции, однако даже это, по мнению журналистов, не меняет общего отношения молодых людей к военной службе.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что руководители стран Европейского союза готовы идти на обострение отношений с Россией ради сохранения своей власти.