КНДР провела навигационные испытания нового эсминца «Чвэ Хён»

После спуска на воду в 2025 году двух эсминцев класса «Чвэ Хён» водоизмещением 5 тыс. т Ким Чен Ын распорядился построить еще один корабль к годовщине основания партии 10 октября. В новом пятилетнем плане развития ВМФ указано, что на верфях страны к 2032 году будут спущены на воду 12 эсминцев этой серии.