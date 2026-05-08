Угроза параду в Москве — на Западе предупредили Зеленского о последствиях

Западные союзники Украины вряд ли одобрят возможную атаку на Парад Победы в Москве. Об этом пишет немецкий журнал Focus на фоне заявлений Владимира Зеленского о российских праздничных мероприятиях.
По данным издания, реальный удар по параду в Москве маловероятен. Одной из причин Focus называет предупреждение России о жестком ответе в случае попыток сорвать торжества.
Журнал отмечает, что Москва уже обозначила возможные последствия после заявлений о применении украинских беспилотников. В материале это названо сигналом сдерживания.
Отдельно издание указывает на политические риски для Киева. По оценке Focus, атака на Парад Победы может обернуться для Зеленского серьезными репутационными потерями.
Авторы материала считают, что такой шаг не вызовет сочувствия в мире. Для Украины это особенно чувствительно, поскольку международная поддержка остается одним из ключевых факторов в конфликте.
С 8 мая действует перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в связи с празднованием Дня Победы. Оно должно продлиться до 10 мая. На этот период российские военные, согласно объявленным условиям, не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с военно-промышленным комплексом, в глубине Украины.
В четверг Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве. После этого Минобороны России заявило, что любые попытки сорвать праздничные мероприятия получат ответ. В ведомстве предупредили, что в случае атак на торжества российские военные нанесут удар по центру Киева.
