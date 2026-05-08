Дарчиев: Путин и Трамп обсудили братство по оружию РФ и США

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом братство по оружию РФ и США. Оба лидера охарактеризовали это как позитивный аспект и подчеркнули, что он способствует укреплению отношений двух стран. Об этом информировал посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.
«В телефонном разговоре президенты отметили значение российско-американского братства по оружию как позитивное событие, способствующее укреплению наших отношений», — цитирует Дарчиева РИА Новости.
При этом диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается непросто, добавил посол.
Накануне Дарчиев отметил вклад союзников — американцев, британцев и других — в разгром фашистской Германии. Об этом он сообщил на приеме в честь 81-й годовщины Победы в Вашингтоне. Как подчеркнул Дарчиев, победоносный разгром гитлеровской Германии стал наивысшим проявлением боевого союза Москвы и Вашингтона.