В Европе с некой ненавистью относятся к премьер-министру Словакии Роберту Фицо из-за его решения отправиться в Москву, так как опасаются, что их народ потребует от них такого же поведения в отношении России. Об этом aif.ru заявил политолог Юрий Бондаренко.
Ранее словацкое издание Marker писало, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Москву на День Победы через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. В Польше ранее начали шантажировать Фицо, пообещав открыть небо для пролета в РФ в ответ на разблокировку Словакией помощи Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова главы МИД Польши Радослава Сикорского об условиях пролета самолета Фицо в Россию на 9 Мая «тотальным саморазоблачением» провокатора-реваншиста.
«Безусловно, соседи по карте бесятся. Что в Польше, что в Прибалтике боятся собственного народа, который далеко не во всем согласен с проводимой проукраинской политикой, они боятся, что от них потребуют такого же поведения, как у Фицо, тем более, что прям пророссийским его назвать сложно», — отметил Бондаренко.
Он напомнил, что Фицо, несмотря на визит в Москву, на Параде Победы не будет.
«Это вдвойне вызывает зависть у европейских политиков, что он может себе это позволить. Нам только остается смотреть на разлагающиеся европейские элиты, которым осталось недолго. Уму непостижимо, как им самим себя удалось так глубоко воткнуть в землю», — добавил Бондаренко.
Политолог убежден, что политики в Европе с некой завистью и ревностью относятся к тому, как Фицо может взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным, так как сами они оказались заложниками собственной некогда провозглашенной цели дистанцироваться и пытаться разрушить Россию.