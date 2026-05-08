ТАСС: в Харькове и Сумах появились десятки "черных рынков" автомобилей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Десятки «черных рынков» автомобилей появились в Харькове и Сумах, где после смерти солдата командование бригады ВСУ присваивает себе его машину и продает. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«В Харькове и Сумах появились десятки “черных рынков” автомобилей. После смерти украинского солдата командование бригады присваивает себе его личный автотранспорт, а затем через подставных лиц выставляет на продажу», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в отдельных случаях украинские офицеры звонят родственникам погибшего или пропавшего без вести и сообщают, что подразделению их близкого крайне необходим этот автомобиль.