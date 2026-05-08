Реактор АЭС Mihama в Японии остановили из-за утечки пара

Mihama расположена на побережье Японского моря на острове Хонсю в 320 км к западу от Токио. Строительство станции шло с 1967 года, всего построено три реактора типа PWR мощностью 340 МВт, 500 МВт и 826 МВт. Первые два реактора были остановлены в 2015 году из-за опасений аварии. Третий приостанавливал работу, но был вновь запущен после модернизации систем безопасности в 2021 году. С сентября 2022 года блок введен в эксплуатацию.