В России начали создавать демонстраторы технологий для сверхзвукового самолёта

Проектирование и изготовление демонстраторов технологий для будущего отечественного гражданского сверхзвукового самолёта уже стартовали в России, сообщил глава Министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Разработка уникальной машины ведётся в рамках специальных научно-исследовательских проектов.

Министр пояснил, что основные испытания передовых компонентов запланированы на период с 2029 по 2030 годы.

По его словам, текущая конструкторская деятельность направлена исключительно на формирование необходимого научно-технического фундамента.

Ранее Алиханов сообщил, что отечественная авиакомпания Red Wings рассматривает возможность закупки обновлённых среднемагистральных пассажирских лайнеров Ту-214.

25 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские специалисты успешно завершили сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214 и уже приступают к его производству.

