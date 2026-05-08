В России начали создавать демонстраторы технологий для сверхзвукового самолёта

Проектирование и изготовление демонстраторов технологий для будущего отечественного гражданского сверхзвукового самолёта уже стартовали в России, сообщил глава Министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов.
Разработка уникальной машины ведётся в рамках специальных научно-исследовательских проектов.
Министр пояснил, что основные испытания передовых компонентов запланированы на период с 2029 по 2030 годы.
По его словам, текущая конструкторская деятельность направлена исключительно на формирование необходимого научно-технического фундамента.
25 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские специалисты успешно завершили сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214 и уже приступают к его производству.