Назло НАТО: Фицо, Лукашенко и другие прибудут 9 мая в Москву

Премьер Словакии не побоялся бойкота соседних государств и нашел возможность, чтобы попасть на празднование Дня Победы в Москве и сказать «спасибо» советскому солдату. Кто еще приедет на парад 9 мая, рассказали эксперты.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на отказ в предоставлении воздушного коридора Литвой, Латвией и Эстонией, все же летит в Москву на парад 9 мая. Вместо короткого пути через соседей его самолет отправится по сложнейшей траектории через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил, почему европейский лидер готов лететь таким маршрутов и еще кто из мировых политиков поддержит Россию в этот день.

«Сложный маршрут»: как Фицо облетает недоброжелателей.

Генерал-майор Сергей Липовой объяснил aif.ru, что ситуация с непредоставлением воздушных коридоров Фицо вскрывает разногласия в ЕС.

«Разногласия, которые на сегодняшний день мы наблюдаем в Европе, показывают, что в между странами ЕС согласия и консолидации никакой нет. Ситуация с перелетом словацкого лидера на парад 9 мая в Москве стала очень ярким примером. Сразу очевидны эти противоречия, когда каждая страна пытается на этом перелёте получить какие-то свои дивиденды или выставить какие-то претензии, казалось бы, своему же партнёру, члену ЕС и члену НАТО непосредственно в Европе. Ближайшие соседи, Прибалтика, сразу отказали ему в перелёте, непосредственно другие страны не поддержали этот перелёт. Но несмотря на эти разногласия он нашёл способ, как прилететь в Москву, хотя это перелёт гораздо длиннее, чем нескольких лет назад», — отметил Липовой.

«Фицо верен своим традициям».

По словам генерал-майора Липового, сложившаяся ситуация демонстрирует, что среди европейских лидеров есть те, кто не поддерживает общий антироссийский настрой.

«Все это говорит о том, что есть политические лидеры в Европе, которые имеют свой политический настрой, не поддерживают общую тенденцию ЕС максимально попытаться как-то навредить России. Фицо верен своим традициям, верен своему народу. Он помнит историю, помнит, какой ценой далась победа Европе, кто освободил Европу. Он прилетал на парад в предыдущие годы и прилетит в этом году», — добавил он.

«Солидарны с Россией»: какие еще страны пришлют гостей на парад.

Стал известен список иностранных гостей парада Победы в Москве. В беседе с aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил, что визит делегаций этих стран подчеркивает их солидарность с Россией.

Как стало известно, на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибудут президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Также Парад Победы посетят президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель Народной скупщины Республики Сербской (РС) Ненад Стевандич с супругой и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

«Все объясняется очень просто. В этих странах не допустили переписывания истории, они знают настоящую историю, знают, кто спас Европу от коричневой чумы, и с благодарностью относятся к Советскому солдату и, соответственно, к России. Те страны, которые объявили бойкот парада, они полностью легли под антироссийскую риторику, они легли под антироссийскую политику, которая начиналась из-за океана и сейчас активно раскачивается в Европе. Эти страны поддерживают проводимую на сегодняшний день Россией СВО и солидарны с нашей страной в борьбе с фашизмом, которая сейчас ведется на территории Украины. И хотя они не высказывают в открытую поддержку, но, тем не менее, их действия направлены на то, чтобы Россия победила и сам факт присутствия на параде. Россия на параде на Красной площади 9 мая это красноречиво подтверждает», — отметил Липовой.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше