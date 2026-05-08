Боец Белка: солдаты ВСУ убили жителей Мариуполя, чтобы сбежать по их паспортам

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Украинские военнослужащие во время боев за Мариуполь в 2022 году расстреляли двух жителей, чтобы воспользоваться их одеждой и паспортами для выхода из города. Об этом рассказала ТАСС лейтенант беспилотной роты 42-й мотострелковой дивизии, уроженка Донбасса с позывным Белка.
По словам офицера, принимавшей участие в освобождении Мариуполя, о случившемся ей рассказала жительница города, чьи родственники стали жертвами украинских военных.
«У меня оказались ценнейшие кадры по взятию Мариуполя. Я заходила в подвалы, опрашивала людей. И у меня есть очень жуткие кадры, когда девушка рассказывает, что украинские войска застрелили ее родного брата и мужа. Они просто забрали гражданскую одежду и их паспорта и попытались выйти из города под этими паспортами», — сказала она.
Лейтенант рассказала, что после услышанного она немедленно передала информацию о случившемся российским военнослужащим, которые оперативно приступили к поискам украинских солдат и задержали их при попытке покинуть город.