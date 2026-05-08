МИД Словакии сообщил, что Фицо привезет Путину послание от Зеленского

— Также он может получить ценную информацию от главы России о том, как тот оценивает усилия по прекращению конфликта на Украине, — заявил он на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента, передает портал Marker.
По его словам, в настоящее время нужно поддерживать контакты со всеми сторонами, и европейские политики должны быть заинтересованы в участии в переговорах, где будет заключаться мирное соглашение. Хованец добавил, что несколько лидеров, в том числе из европейских государств, уже начали готовить почву для обсуждений с Владимиром Путиным данного вопроса, сказано в статье.
Польша готова пропустить самолет Роберта Фицо, который в субботу, 9 мая, намерен посетить торжества в Москве по случаю Дня Победы, только если он разблокирует помощь Украине. Об этом 6 мая сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
1 мая пресс-секретарь МИД Чехии Адам Черге сообщил, что Прага одобрила перелет через свою территорию самолета Роберта Фицо.