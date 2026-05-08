Посол Дарчиев: День Победы помогает нормализовать отношения России и США

Празднование Дня Победы оказывает позитивное влияние на процесс нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
Его слова приводит РИА Новости.
Совместная историческая память создаёт основу для возвращения к конструктивному взаимодействию двух государств.
Дарчиев пояснил, что в перспективе страны смогут выйти на правильную траекторию развития связей.
По его словам, для достижения этой цели необходимо вернуть двусторонние контакты в привычное русло, чему и способствуют подобные памятные даты.
«Для этого надо восстановить нормальность в наших двусторонних отношениях, и День Победы как раз этому способствует», — сказал дипломат.
Ранее Дарчиев заявил, что двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном постепенно восстанавливаются, однако происходит это недостаточно быстро.