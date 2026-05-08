Участница "Бессмертного полка" рассказала о праздновании 9 Мая в Берлине

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Участники памятных акций в Берлине, несмотря на вводимые местными властями ограничения в дни празднования Дня Победы, берут с собой флаги и георгиевскую ленту и поют песни военных лет, сообщила РИА Новости участница шествия «Бессмертного полка» в Берлине в 2025 году Наталья.
Собеседница рассказала, как в прошлом году приехала на празднование Дня Победы в Берлин из Рима, чтобы поддержать берлинскую акцию «Бессмертный полк». Она отправилась к мемориалу в Трептов-парке. В эти дни в городе действовали ограничения на советскую и российскую символику на местных военных мемориалах.
«Подходим к самой кромке, и не верим ушам своим — слышим песню “Алеша”, и несмотря на все запреты начинаем подпевать, что стало неожиданностью для многих вокруг… Были песни не только про войну и про Победу, но и за Россию, за Донбасс, и даже новые, написанные уже во время СВО», — сказала она.
По ее словам, песни проигрывалась из динамика мужчиной по имени Владимир, он родом из Сибири. Некоторые люди периодически подходили к нему, подпевали и благодарили его.
Наталья также поделилась, что при попытке пройти, чтобы возложить цветы к памятнику Советского Солдата в Тиргартене, полиция устроила ей и ее спутникам обыски.
«Полицейские не искали колюще-режуще-взрывчатое, а именно символику Победы», — рассказала она. Однако, по ее словам, им всё же удалось пронести и запрещенные флаги, и георгиевскую ленту.
Акция «Бессмертный полк» пройдет в Берлине 9 мая в условиях запрета на советскую и российскую символику, в том числе на демонстрацию георгиевских ленточек, сообщили ранее организаторы акции. В Берлине 8 и 9 мая введен запрет на демонстрацию на советских воинских мемориалах флагов России и Белоруссии, а также символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Россия настоятельно потребовала от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом, говорится в заявлении посольства РФ.
«Бессмертный полк» — шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне (1941−1945). Она проводится в День Победы в России и других странах. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.