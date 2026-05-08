Офис Зеленского не может переключить внимание с "пленок Миндича", пишут СМИ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Несмотря на попытки офиса Владимира Зеленского сместить фокус общественного внимания на военно-политическую повестку, новый эпизод с публикацией «пленок Миндича» спровоцировал очередную волну критики в адрес власти, пишет издание «Страна.ua».
Издание «Украинская правда» 1 мая опубликовало вторую часть «пленок Миндича»: согласно материалам, бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с Рустемом Умеровым, занимавшим до июля 2025 года должность главы минобороны Украины, многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах оборонно-технологической компании Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть сам Миндич.
«Хоть Банковая заняла позицию практически полного “игнора”, пытаясь концентрироваться на военной и внешнеполитической повестке, переключая на нее внимание общества, скандал незаметно уже вряд ли пройдет», — говорится в публикации.
По мнению издания, скандал подтверждает, что оппоненты власти не намерены отказываться от стратегии дискредитации ближайшего круга Зеленского, чтобы создать условия, при которых его офис будет вынужден пойти на политические уступки.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.