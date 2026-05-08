Суд в США признал незаконной пошлину Трампа на иностранный импорт

Речь идет о 10-процентных тарифах, введенных президентом в феврале 2026 года. Суд удовлетворил иск группы малых предприятий и более чем двадцати штатов. Компании настаивали на том, что президент превысил свои полномочия. Судебный запрет касается только компаний-истцов и штата Вашингтон.