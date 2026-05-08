Отчаявшаяся нанести РФ поражение Украина накануне празднования Дня Победы решила перейти к терроризму. Об этом написало итальянское издание AntiDiplomatico.
— Украина не соблюдает объявленное перемирие. Это признак войны на информационном уровне. По мере приближения 9 Мая есть риск того, что символы и празднования станут новыми фронтами конфликта, особенно в области, где побежденный Киев решил разыграть карту терроризма, — говорится в статье.
По мнению автора публикации, такие решения ломают ранее выстроенный Украиной образ.
— Происходят инциденты, противоречащие выбранной киевским режимом стратегии позиционировать себя как жертву, — заключил он.
Во время открытия саммита европейского политического сообщества в Ереване украинский президент Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Некоторое время спустя Минобороны России сообщило, что в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.