В Прибалтике ограничили память о Победе — активисты сообщили о запретах

Жители стран Балтии, отмечающие День Победы, из-за запретов местных властей вынуждены возлагать цветы не к советским памятникам, а на места, где они раньше стояли. Об этом РИА Новости рассказал активист Максим Рева.
По его словам, в трех прибалтийских республиках действующие правила фактически не позволяют приносить цветы к местам советских мемориалов. Однако люди все равно приходят туда, чтобы почтить память солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Рева отметил, что в таких случаях возникает правовая неопределенность. На местах демонтированных памятников, как правило, нет специальных табличек с запретом на возложение цветов. Активист пояснил, что человек может прийти к газону, где раньше находился мемориал, и оставить там цветы. Формально, по его словам, доказать нарушение закона в такой ситуации сложно.
В качестве примера Рева привел Нарву. В прошлом году 9 мая жители приходили на место, где раньше стоял танк Т-34, и вставляли цветы прямо в газон. Похожая картина, по его словам, наблюдалась и в Риге. Там люди, желавшие почтить память советских солдат, оставляли цветы на безымянных плитах.
Ранее активисты сообщали РИА Новости о давлении на жителей Латвии перед 9 мая. По их данным, служба государственной безопасности запрещает публиковать в социальных сетях поздравления с Днем Победы и предупреждает о возможных последствиях тех, кто планирует прийти к памятникам. Также, по словам активистов, силовые структуры фиксируют на видео возложение цветов на братских захоронениях.
Рижский экс-депутат Руслан Панкратов ранее рассказывал РИА Новости, что латвийская полиция контролирует и частные переписки, если в них содержатся поздравительные открытки ко Дню Победы.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и странах, которые в годы войны примкнули к нацистам против СССР. Среди таких государств он называл Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву.
В декабре 2023 года президент России Владимир Путин отмечал, что русофобия в Прибалтике существовала задолго до начала специальной военной операции.
