ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ярославль

Дежурные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали налёт украинских беспилотных летательных аппаратов на подлёте к Ярославлю.
Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Глава региона пояснил, что в результате происшествия никто из местных жителей не получил ранений.
«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — написал Евраев.
Ранее российские военные отразили налёт украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь, в результате чего были уничтожены четыре цели.