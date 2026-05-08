Желающие отпраздновать День Победы жители прибалтийских стран из-за официальных запретов местных властей будут вынуждены оставлять цветы на пустых газонах.
Об этом РИА Новости сообщил активист Максим Рева.
Текущее законодательство Эстонии, Латвии и Литвы прямо запрещает приносить цветы к бывшим местам расположения мемориалов.
Активист пояснил, что граждане всё равно продолжают чтить память павших советских солдат, находя лазейки в ограничениях.
По его словам, в прошлом году в эстонской Нарве и латвийской Риге люди вставляли букеты прямо в землю или оставляли их на безымянных плитах.
«Человек идёт, положил цветы. Что он нарушил с точки зрения закона? Да ничего он не нарушил», — сказал Максим Рева.
6 мая издание Sputnik Латвия сообщило, что жителей латвийского города Даугавпилс не пустят к Вечному огню в день празднования победы в Великой Отечественной войне.
Ранее стало известно, что жители Эстонии скупают туры к российской границе, чтобы наблюдать празднование Дня Победы в Ивангороде.
