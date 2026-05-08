Рева: жителям стран Прибалтики в День Победы придётся возлагать цветы на газонах

Желающие отпраздновать День Победы жители прибалтийских стран из-за официальных запретов местных властей будут вынуждены оставлять цветы на пустых газонах.

Об этом РИА Новости сообщил активист Максим Рева.

Текущее законодательство Эстонии, Латвии и Литвы прямо запрещает приносить цветы к бывшим местам расположения мемориалов.

Активист пояснил, что граждане всё равно продолжают чтить память павших советских солдат, находя лазейки в ограничениях.

По его словам, в прошлом году в эстонской Нарве и латвийской Риге люди вставляли букеты прямо в землю или оставляли их на безымянных плитах.

«Человек идёт, положил цветы. Что он нарушил с точки зрения закона? Да ничего он не нарушил», — сказал Максим Рева.

6 мая издание Sputnik Латвия сообщило, что жителей латвийского города Даугавпилс не пустят к Вечному огню в день празднования победы в Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно, что жители Эстонии скупают туры к российской границе, чтобы наблюдать празднование Дня Победы в Ивангороде.

В посольстве России в Швеции прошли приём и концерт ко Дню Победы.

В Вене по инициативе российского посольства в Австрии состоится концерт по случаю Дня Победы.

