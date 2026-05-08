Такаити: Япония стала объектом подрывных действий иностранных разведок

Японский премьер-министр высказалась за скорейшее принятие законодательства против шпионажа.

ТОКИО, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити высказалась за скорейшее принятие законодательства против шпионажа, утверждая, что некие зарубежные структуры активно ведут в стране подрывные действия. Она выступала на пленарном заседании верхней палаты парламента, где началось обсуждение законопроекта об учреждении Национального совета по разведке и Национального разведывательного управления (НРУ).

«Иностранные разведывательные органы активно ведут подрывные операции с прицелом на нашу страну. Перед нами стоит экстренная задача подготовить механизм предотвращения такого незаконного вмешательства», — сказала премьер. Она утверждала, что некие иностранные разведки пытаются оказывать воздействие на выборы в Японии путем распространения ложной информации. Она подчеркнула в связи с этим важность укрепления японских разведывательных органов.

Ключевая нижняя палата парламента в апреле одобрила законопроект о создании Национального совета по разведке во главе с премьер-министром и НРУ, которое будет заниматься сбором и обработкой информации. В совет также войдут девять ведущих членов кабинета, включая генерального секретаря, главу МИД, министров обороны, юстиции, финансов. Они будут принимать принципиальные решения в сфере разведки и контрразведки. Практическим воплощением займется НРУ, его руководитель будет иметь статус министра.

«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
