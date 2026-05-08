Посол Дарчиев: День Победы играет положительную роль в отношениях России и США

День Победы способствует восстановлению нормальности в отношениях России и США. Об этом в пятницу, 8 мая, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.
— Я думаю, что в конце концов мы выйдем на какую-то правильную траекторию. Для этого надо восстановить нормальность в наших двусторонних отношениях, и День Победы как раз этому способствует, — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.
Помощник президента России по внешнеполитическим делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин 9 мая проведет ряд важных встреч с главами государств и руководителями регионов, приглашенными на торжественные мероприятия в Москве.
На официальном сайте Кремля был опубликован список глав иностранных делегаций, которые прибудут в Москву для участия в праздновании Дня Победы.
Вечером 28 апреля Минобороны РФ сообщило, что воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой не будут участвовать в параде 9 мая в Москве. В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп.