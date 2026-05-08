Партия "Новые люди" запустит в Хабаровском крае комитет поддержки местных предпринимателей

Развитие предпринимательства стало главной темой рабочего визита вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова в Хабаровский край. Здесь он провёл круглый стол с местными производителями, рестораторами, представителями туристической отрасли, а также депутатами и сторонниками «Новых людей».
Участники встречи обсудили ключевые проблемы, с которыми сталкивается хабаровский бизнес. Это высокая стоимость логистических перевозок, нехватка кадров, а также отсутствие регионального бренда.
Представители отрасли предложили рассмотреть вопрос о переводе Дальнего Востока в статус особой экономической зоны с пониженной налоговой ставкой. Также они отметили, что необходимо отказаться от внезапного повышения налоговой нагрузки и излишних запретов, которые не дают возможности планировать и развивать бизнес на долгосрочную перспективу.
«Хабаровский край — регион с огромным потенциалом. Здесь есть выход к Тихому океану, прямое соседство с самыми быстрорастущими экономиками мира. А ещё — сильные, честные люди и предприниматели, которые умеют работать в любых условиях. В ходе круглого стола договорились о конкретных шагах. При региональном отделении “Новых людей” создаём комитет поддержки предпринимательства. Возглавит его наш депутат краевой Думы Юрий Кондратчик. Будем собирать обращения, помогать адресно и доводить инициативы до Госдумы», — подвёл итоги встречи Владислав Даванков.