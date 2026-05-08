Последняя атака БПЛА на Москву стала одной из самых массовых с начала года

Минувшая атака украинских БПЛА на Москву стала одной из самых масштабных с начала года, сообщает ТАСС.
Соответствующие выводы журналисты сделали на основе официальных сообщений мэра Москвы Сергея Собянина.
В четверг, 7 мая, дежурные расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 61 вражеский БПЛА.
По словам журналистов, рекордным показателем остаётся налёт 14 марта, когда военные успешно перехватили 65 целей.
