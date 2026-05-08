США и Иран обменялись ударами — Трамп сообщил о сохранении перемирия

Президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном остается в силе. Об этом он сказал в интервью Эй-би-си Ньюс после взаимных ударов сторон. По словам Трампа, режим прекращения огня уже начал действовать и соблюдается. Само столкновение он назвал незначительным.
Позже американский президент выступил с более жестким заявлением в своей соцсети. Он предупредил, что США будут бить по Ирану сильнее, если Тегеран быстро не подпишет сделку. Трамп также сообщил, что три американских эсминца прошли Ормузский пролив. По его словам, корабли попали под обстрел, но не получили повреждений.
Президент США утверждает, что американские силы сбили выпущенные по кораблям ракеты и беспилотники. Он также заявил об уничтожении малых иранских лодок. Ранее Центральное командование США сообщило, что эсминцы «Тракстон», «Рафаэль Перальта» и «Мейсон» подверглись атаке при проходе через Ормузский пролив.
По данным американских военных, Иран применил ракеты, дроны и малые суда. В США заявили, что корабли не пострадали. После атаки американские силы нанесли ответные удары. Целями стали иранские пусковые площадки, командные пункты и разведывательные объекты. В Центральном командовании США подчеркнули, что не хотят расширения конфликта, но готовы защищать американских военных.
Иран представил свою версию событий. Корпус стражей исламской революции заявил, что именно США нарушили перемирие. Иранская сторона утверждает, что американские корабли получили серьезные повреждения и быстро ушли из района Ормузского пролива.
Си-би-эс Ньюс со ссылкой на чиновников США сообщила, что атака была интенсивной. По данным телеканала, катера Корпуса стражей исламской революции подошли к американским кораблям слишком близко, после чего те открыли огонь. Ранее Фокс Ньюс сообщил, что США ударили по иранским портам Кешм и Бендер-Аббас. Позже Си-би-эс Ньюс подтвердила эти данные со ссылкой на американских официальных лиц. Обмен ударами произошел на фоне переговоров США и Ирана.
Аксиос ранее писал, что стороны близки к мирному соглашению. По данным портала, речь идет о документе, который должен завершить войну и открыть путь к переговорам по иранской ядерной программе.
Трамп до этого заявлял, что переговоры идут хорошо. Он также говорил, что Иран согласился отказаться от ядерного оружия.
Перемирие между США и Ираном вступило в силу 8 апреля. Позже Трамп продлил его на неопределенный срок.
