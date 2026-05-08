США и Иран обменялись ударами — Трамп сообщил о сохранении перемирия

Си-би-эс Ньюс со ссылкой на чиновников США сообщила, что атака была интенсивной. По данным телеканала, катера Корпуса стражей исламской революции подошли к американским кораблям слишком близко, после чего те открыли огонь. Ранее Фокс Ньюс сообщил, что США ударили по иранским портам Кешм и Бендер-Аббас. Позже Си-би-эс Ньюс подтвердила эти данные со ссылкой на американских официальных лиц. Обмен ударами произошел на фоне переговоров США и Ирана.