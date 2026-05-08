В Ростовской области отразили атаку ракет и беспилотников, есть разрушения

В Ростовской области отразили воздушную атаку ракет и беспилотных летательных аппаратов, в результате падения обломков зафиксированы разрушения в ряде населённых пунктов.
Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона пояснил, что ПВО уничтожили вражеские цели в небе над Таганрогом и Азовским районом, избежав при этом человеческих жертв.
По его словам, из-за падения фрагментов сбитых дронов повреждения получили различные объекты в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском районе.
«В результате падения обломков БПЛА есть разрушения», — написал Юрий Слюсарь.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что дежурные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали налёт украинских беспилотных летательных аппаратов на подлёте к Ярославлю.