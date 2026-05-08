Над Калужской областью сбили семь беспилотников

Средства ПВО минувшей ночью, 8 мая, ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов в небе над Калужской областью.
Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Глава региона рассказал, что в результате отражения атаки никто из граждан не пострадал, однако после падения фрагментов БПЛА на окраине Калуги загорелся дачный дом.
По его словам, экстренные службы оперативно потушили огонь, а местные власти окажут собственникам повреждённого здания необходимую помощь.
«Администрацией городского округа будет оказана необходимая помощь собственникам поврежденного дома», — написал губернатор.
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что дежурные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали налёт украинских беспилотных летательных аппаратов на подлёте к Ярославлю.
В Ростовской области отразили воздушную атаку ракет и беспилотных летательных аппаратов, в результате падения обломков зафиксированы разрушения в ряде населённых пунктов.