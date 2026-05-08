МИД Словакии: Фицо может передать Путину послание от Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может передать президенту России Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Москву 9 мая. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Словакии Растислав Хованец.
«(Роберт Фицо — “Ъ”) встретится с президентом России и сможет передать послания от президента Украины, с которым дважды контактировал на прошлой неделе. Он также сможет получить от президента России ценную информацию об оценке усилий по прекращению конфликта», — сказал господин Хованец на заседании Комитета Нацсовета (цитата по Teraz).
Словацкий премьер-министр отметит окончание Второй мировой войны в нескольких местах. Кроме поездки в Москву, где господин Фицо возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата, в июне он планирует посетить Францию. 7 мая премьер посетил бывший концлагерь Дахау в Германии.
По информации пресс-службы Кремля, в День Победы 9 мая Москву посетят семь иностранных делегаций.