Силы ПВО за ночь сбили 264 украинских беспилотника над регионами России

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 264 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
Попытка воздушной атаки с применением беспилотников самолётного типа продолжалась с 00:00 до 7:00 мск.
Военные пояснили, что перехват вражеских целей осуществлялся над территориями шестнадцати регионов.
По их словам, часть дронов также удалось нейтрализовать в воздушном пространстве над акваториями Чёрного и Азовского морей.
В четверг, 7 мая, дежурные расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 61 вражеский БПЛА, которые пытались атаковать Москву.
В Ростовской области отразили воздушную атаку ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали налёт украинских беспилотных летательных аппаратов на подлёте к Ярославлю.