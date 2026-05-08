Высылка дипломатов — Россия готовит зеркальный ответ Австрии

Россия примет зеркальные меры после решения Австрии объявить трех российских дипломатов персонами нон-грата. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По словам сенатора, Москва и раньше отвечала на подобные шаги симметрично. Он отметил, что такая реакция будет и в случае с Веной.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва жестко отреагирует на решение Австрии. По ее словам, ответные меры для австрийской стороны окажутся болезненными.
Джабаров заявил, что Австрия входит в число стран, которые периодически высылают российских дипломатов и тем самым ухудшают отношения с Москвой. Сенатор назвал такое решение невыгодным для Вены. Он связал это с зависимостью австрийской экономики от российских энергоносителей и приближением зимнего периода.
Поводом для высылки дипломатов стали заявления австрийских властей о многочисленных антеннах на крыше российского посольства. Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что эти конструкции могут использоваться для шпионской деятельности. После этого трех сотрудников российской дипмиссии решили объявить персонами нон-грата.
Джабаров назвал обвинения вокруг так называемого «леса антенн» надуманными. По его мнению, если бы такие методы были настолько простыми, подобные конструкции массово появлялись бы на дипломатических зданиях разных стран. Сенатор также заявил, что решение Австрии могло быть принято под влиянием более крупных западных партнеров. Среди возможных инициаторов он назвал Германию и США.
По словам Джабарова, Австрия в этой ситуации не действует как самостоятельный игрок.
