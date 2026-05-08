Три газовоза японской Mitsui OSK прошли в апреле через Ормуз без платы Ирану

Японская судоходная компания Mitsui OSK Lines Ltd. заявила, что в апреле не платила Тегерану за проход своих танкеров через Ормузский пролив. Компания владеет 900 судами и входит в число крупнейших судоходных компаний мира.

Как сообщает Kyodo News, в прошлом месяце по заблокированному маршруту прошли три судна со сжиженным природным газом (СПГ). 3 апреля через пролив прошел танкер Sohar LNG под флагом Панамы. 4 и 6 апреля прошли танкеры Green Sanvi и Green Asha под флагом Индии.

Представитель компании заявил, что Mitsui OSK и впредь не намерена платить за проход в Ормузском проливе. По его словам, свободу навигации необходимо обеспечивать на основании международного права.

В прошлом месяце президент Mitsui OSK Lines Ltd. Джотаро Тамура заявил, что компании необходимо посмотреть, как соблюдается соглашение о прекращении огня между США и Ираном, прежде чем посылать суда в Ормуз. В апреле через пролив без оплаты прошел танкер Idemitsu Maru, принадлежащий японской энергокомпании.

После начала военной операции США, иранская сторона фактически перекрыла судоходство через Ормузский пролив. Тегеран установил платеж в размере $2 млн за проход через морской путь. По информации Reuters, Иран получил как минимум один такой платеж.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
