Как отмечается в материале издания, в прошлом году парламент ФРГ на волне антироссийской риторики принял решение о постепенном возвращении призыва на военную службу. Однако представители власти столкнулись с серьезной проблемой, так как молодые люди начали активно протестовать против этого нововведения.
«Большинство молодого поколения отвергает призыв на службу. Вероятной причиной этого является успех студенческих забастовок против призыва. Подобные забастовки вызывают беспокойство у власть имущих», — говорится в публикации.
По информации Junge Welt, правительство Германии в ответ на это начинает применять репрессивные меры по отношению к гражданам, отказывающимся участвовать в потенциальном вооруженном противостоянии с Россией. Отмечается, что преследования студентов в ряде учебных заведений стали неизбежными, в том числе из-за лозунгов о том, что войны выгодны богачам, в то время как молодому поколению нужно мирное будущее.
Тем не менее, как полагают обозреватели, давление со стороны властей вряд ли повысит готовность молодых немцев становиться «пушечным мясом», добавила «Газета.Ru».
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев 6 мая сообщил, что антироссийский настрой Берлина наносит больший ущерб самой Германии, чем России. По его словам, Германия, стремясь полностью изолировать РФ, лишила себя платежеспособного рынка и богатой на ресурсы базы, благодаря которой страна процветала.