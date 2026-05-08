В Европе оценили слова главы ЕК — заявление Брюсселя связали с риском удара по Москве

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перемирии между Россией и Украиной может выглядеть как поддержка угроз Владимира Зеленского ударить по Параду Победы в Москве. Об этом в соцсети X заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Так он отреагировал на публикацию фон дер Ляйен, в которой председатель Еврокомиссии обвинила Россию в несерьезном отношении к прекращению огня.
Кошкович считает, что такие слова могут быть восприняты Киевом как разрешение на атаку по праздничным мероприятиям 9 мая. По его мнению, это способно привести к тяжелым последствиям. Аналитик также отметил, что сдерживающий фактор в лице Виктора Орбана, по его оценке, больше не действует.
На этом фоне немецкий журнал Focus пишет, что западные союзники Украины вряд ли поддержат возможную атаку на Парад Победы в Москве. По данным издания, реальный удар по параду маловероятен. Одной из причин журнал называет предупреждение России о жестком ответе в случае попытки сорвать торжества. Focus отмечает, что Москва уже обозначила последствия после заявлений о возможном применении украинских беспилотников. В материале это названо сигналом сдерживания.
Отдельно издание указывает на политические риски для Киева. По оценке Focus, атака на Парад Победы может дорого обойтись Зеленскому с точки зрения репутации. Журнал считает, что такой шаг не вызовет сочувствия за рубежом. Для Украины это особенно важно, поскольку внешняя поддержка остается одним из ключевых факторов в конфликте.
