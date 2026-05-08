В Красноярске до конца мая введен особый противопожарный режим

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 8 по 31 мая на территории краевого центра введен особый противопожарный режим. Решение принято для снижения риска ландшафтных пожаров, которые учащаются в весенний период.
В это время на территории города полностью запрещено использование открытого огня, а также сжигание сухой травы, мусора и других материалов.
Владельцам земельных участков в садовых товариществах рекомендовано привести территории в порядок и убрать скопившийся мусор и сухую растительность. В случае возгораний на неубранных участках ответственность будут нести собственники, сообщает мэрия.
На период действия режима также увеличены штрафы за нарушение требований пожарной безопасности. Для граждан они составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.
В городе продолжаются мероприятия по профилактике пожаров: обновляются минерализованные полосы, организовано дежурство специализированной техники, проводится очистка территорий от сухой травы и мусора, включая зоны вдоль дорог. Для предупреждения пожаров задействована муниципальная система оповещения. Также работают патрульные и патрульно-маневренные группы, которые выявляют и оперативно тушат возгорания на ранней стадии.
Помимо прочего, планируются профилактические рейды, в ходе которых специалисты будут напоминать жителям о правилах пожарной безопасности и рекомендовать страхование дачного имущества.
В экстренных случаях следует обращаться по единому номеру службы спасения 112.
