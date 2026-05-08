Угроза идентичности — депутат заявил о наплыве мигрантов на Украину

Украина может столкнуться с потерей исторической и национальной идентичности из-за притока мигрантов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, массовый приезд иностранцев способен изменить украинские города, культурную среду, рынок труда и общественные отношения. Дмитрук считает, что уже в ближайшие годы Украина может заметно измениться внешне и культурно. Первый результат, по его оценке, станет виден примерно через год — в стране появится большое число новых семей и детей, рожденных в таких семьях.
Депутат также усомнился, что Киев сможет сохранить прежнее культурное и цивилизационное ядро страны при масштабном притоке мигрантов.
Тема миграции на Украине стала острее на фоне кадрового дефицита. Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что нехватка работников в стране составляет около 30 процентов, а в отдельных сферах доходит до 50 процентов.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в сентябре 2025 года говорил, что из-за массового оттока молодежи и ухудшения демографической ситуации Киеву придется открыть границы для мигрантов из Азии.
Член украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также заявлял, что для восстановления экономики стране нужно ежегодно привлекать 450−500 тысяч трудовых мигрантов.
По его словам, такие процессы уже начались. В качестве примера он приводил предприятия на западе Украины, которые приглашают на работу граждан Бангладеша.
Читайте также: Угроза параду в Москве — на Западе предупредили Зеленского о последствиях.