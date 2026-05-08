В Пермском крае произошел налет беспилотников боевиков Вооруженных сил Украины на промышленные площадки. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Соответствующее сообщение он опубликовал в личном Telegram-канале.
Как следует из заявления, все произошло утром в пятницу, 8 мая. Тогда Пермский край подвергся атаке со стороны киевского режима. Под ударом оказались промышленная площадки.
«На промышленные площадки Пермского края совершен прилет вражеских беспилотников. Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников. По предварительной информации жертв и пострадавших нет», — написал Махонин.
Он также отметил, что сейчас в регионе действует режим опасности БПЛА. Оперативный штаб продолжает работу. Жителям рекомендовано направляться в укрытие пи включении локальных систем оповещения.
Немногим ранее атакам со стороны киевского режима подверглась Ростовская область. Пострадали несколько знаний. Так, в результате произошедшего поврежден гараж в Таганроге. В свою очередь, в Ростовской области повреждения получил грузовик.