Штраф за анкету — молодежи Германии пригрозили взысканием и арестом

В Германии молодых людей могут начать штрафовать на 250 евро за отказ заполнить анкеты о военной службе. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на планы Минобороны ФРГ.
С начала года Бундесвер разослал письма более чем 206 тысячам мужчин и женщин старше 18 лет. Получатели должны заполнить онлайн-форму и указать данные о здоровье, физической подготовке и отношении к добровольной службе в армии.
По данным журнала, 86 процентов молодых людей заполнили анкету в первый четырехнедельный срок. Еще 5 процентов сделали это после первого напоминания. В Минобороны Германии заявили, что общий показатель в 91 процент их устраивает.
В письмах Бундесвера указано, что неправильное или неполное заполнение анкеты может считаться административным правонарушением. Такая же ответственность грозит тем, кто проигнорирует форму после повторного уведомления.
Der Spiegel пишет, что сейчас обсуждается штраф в размере 250 евро. Ранее Минобороны ФРГ допускало взыскания до 1000 евро. Уведомления о штрафах будут рассылать Федеральное ведомство по управлению персоналом Бундесвера или карьерные центры вооруженных сил. Тем, кто внесет в анкету заведомо ложные сведения, также может грозить наказание.
Если штраф не оплатят, ведомство сможет начать процедуру принудительного взыскания. В крайних случаях нарушителя могут подвергнуть административному аресту.
Минобороны Германии также утвердило адреса 24 центров медицинского освидетельствования. Там молодых людей будут проверять на физическую, психическую и интеллектуальную пригодность к службе.
Основная работа таких центров должна начаться с середины 2027 года. Первый из них, как ожидается, откроется уже в 2026 году.
С 1 января в Германии действует обновленная система призыва. Теперь Бундесвер направляет анкеты всем гражданам после достижения 18 лет. В форме нужно указать, хочет ли человек служить в армии. Добровольцев затем приглашают на медосмотр.
Так власти формируют базу потенциальных призывников. При этом в Германии допускают, что при нехватке личного состава могут вернуться к принудительному призыву. Для этого потребуется отдельное решение Бундестага.
