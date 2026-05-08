«Худшие результаты в истории»: Стармера призывают уйти после краха на выборах

Дмитриев призвал Стармера уйти в отставку после поражения на выборах.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку после поражения лейбористов на местных выборах. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Дмитриева, британский премьер потерпел сокрушительное поражение, а его партия показала худшие результаты в истории. Он отметил, что лейбористы потеряли 101 место уже при подсчете 5% голосов. Причем такой результат был ожидаемым.

«При таком темпе лейбористы могут потерять около 2000 мест. Стармер должен уйти в отставку», — написал Дмитриев.

Ранее премьеру Британии уже предсказывали политические проблемы перед выборами. Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков писал в Telegram-канале, что Стармер роет себе политическую могилу. Поскольку региональные отделения лейбористов начали отстраняться от него на фоне его токсичного образа.

