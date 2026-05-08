Трамп назвал обмен ударами с Ираном ласковым пинком

Обмен ударами между вооруженными силами США и Ирана был несерьезным столкновением, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп, передает ABC.
«Это всего лишь ласковый пинок», — сказал он.
Иран нанес удар по американским кораблям, проходившим через Ормузский пролив, беспилотниками и ракетами, а также задействовав катера. США перехватили воздушные цели и нанесли удар по иранским военным объектам, связанными с обстрелом, сообщил Пентагон. Центральное командование США назвало иранские действия «неспровоцированными» и заверило, что не стремится к эскалации.
По словам Трампа, три американских эсминца не получили повреждений, однако иранские катера «пошли на дно моря быстро и эффективно», а иранские дроны были сбиты и «так красиво опустились в океан, словно бабочка, падающая на свою могилу».
«Нормальная страна пропустила бы эти эсминцы, но Иран — ненормальная страна. Ими руководят СУМАСШЕДШИЕ, и если бы у них был шанс применить ядерное оружие, они бы это сделали без вопросов, но у них никогда не будет такой возможности, и, точно так же, как мы снова нанесли им удар сегодня, мы нанесем его гораздо сильнее и с гораздо большей жестокостью в будущем, если они не подпишут свою сделку как можно скорее!», — подчеркнул президент США.
Иран, в свою очередь, обвинил Вашингтон в нарушении перемирия ударами по иранскому нефтяному танкеру. «Разведданные свидетельствуют о значительных повреждениях американского врага, и три вражеских корабля быстро покинули район Ормузского пролива», — утверждали в КСИР. Fox News и CBS News сообщили, что США нанесли удары по иранским портам Кешм и Бендер-Аббас. CBS News со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что эсминцы США подверглись интенсивной атаке: быстроходные катера КСИР приблизились на расстояние, вынудившее американские корабли открыть огонь для сдерживания.
Обмен ударами произошел на фоне сообщений о переговорах Ирана и США. Так, на днях Axios со ссылкой на источники сообщило, что США и Иран близки к подписанию мирного соглашения — меморандума о взаимопонимании, который должен завершить войну и заложить основу для переговоров по иранской ядерной программе. Трамп же называл переговоры «очень хорошими», заявляя, что Тегеран согласился отказаться от ядерного оружия.
Режим перемирия между Ираном и США вступил в силу 8 апреля, позже Трамп продлил его на неопределенный срок.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».