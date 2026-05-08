Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал обмен ударами с Ираном ласковым пинком

Президент США, говоря о несерьезности столкновения Ирана и США в ночь на 8 мая, сравнил его с «ласковым пинком». По словам Трампа, эсминцы США, атакованные Ираном, сбили все летящие в них снаряды. Иран заявил о нарушении перемирия.

Источник: РБК

Обмен ударами между вооруженными силами США и Ирана был несерьезным столкновением, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп, передает ABC.

«Это всего лишь ласковый пинок», — сказал он.

Иран нанес удар по американским кораблям, проходившим через Ормузский пролив, беспилотниками и ракетами, а также задействовав катера. США перехватили воздушные цели и нанесли удар по иранским военным объектам, связанными с обстрелом, сообщил Пентагон. Центральное командование США назвало иранские действия «неспровоцированными» и заверило, что не стремится к эскалации.

По словам Трампа, три американских эсминца не получили повреждений, однако иранские катера «пошли на дно моря быстро и эффективно», а иранские дроны были сбиты и «так красиво опустились в океан, словно бабочка, падающая на свою могилу».

«Нормальная страна пропустила бы эти эсминцы, но Иран — ненормальная страна. Ими руководят СУМАСШЕДШИЕ, и если бы у них был шанс применить ядерное оружие, они бы это сделали без вопросов, но у них никогда не будет такой возможности, и, точно так же, как мы снова нанесли им удар сегодня, мы нанесем его гораздо сильнее и с гораздо большей жестокостью в будущем, если они не подпишут свою сделку как можно скорее!», — подчеркнул президент США.

Иран, в свою очередь, обвинил Вашингтон в нарушении перемирия ударами по иранскому нефтяному танкеру. «Разведданные свидетельствуют о значительных повреждениях американского врага, и три вражеских корабля быстро покинули район Ормузского пролива», — утверждали в КСИР. Fox News и CBS News сообщили, что США нанесли удары по иранским портам Кешм и Бендер-Аббас. CBS News со ссылкой на американских официальных лиц сообщил, что эсминцы США подверглись интенсивной атаке: быстроходные катера КСИР приблизились на расстояние, вынудившее американские корабли открыть огонь для сдерживания.

Обмен ударами произошел на фоне сообщений о переговорах Ирана и США. Так, на днях Axios со ссылкой на источники сообщило, что США и Иран близки к подписанию мирного соглашения — меморандума о взаимопонимании, который должен завершить войну и заложить основу для переговоров по иранской ядерной программе. Трамп же называл переговоры «очень хорошими», заявляя, что Тегеран согласился отказаться от ядерного оружия.

Режим перемирия между Ираном и США вступил в силу 8 апреля, позже Трамп продлил его на неопределенный срок.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше