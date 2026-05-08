Лукашенко посетит парад в Москве и встретится с Путиным

МИНСК, 8 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в РФ, посетит праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москве и, как ожидается, встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: © РИА Новости

«Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «по приглашению президента России Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне». «Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный Парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «планируется также встреча президентов Беларуси и России».

«Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что по возвращении в Минск Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
