Лукашенко посетит парад в Москве и встретится с Путиным

«Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «по приглашению президента России Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне». «Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный Парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что «планируется также встреча президентов Беларуси и России».
«Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что по возвращении в Минск Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в белорусской столице.