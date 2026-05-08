Консул в Женеве попросил полицию усилить контроль у «Бессмертного полка»

Генеральный консул России в Женеве Игорь Попов попросил местную полицию об особых мерах безопасности на акции «Бессмертный полк» в связи с риском провокаций.

Источник: РБК

Генеральный консул России в Женеве Игорь Попов попросил местную полицию об особых мерах безопасности на акции «Бессмертный полк» в связи с риском провокаций. Об этом Попов сообщил в интервью «РИА Новости».

Акция «Бессмертный полк» в 2025 году прошла «спокойно», рассказал Попов, выразив при этом неуверенность, что та же атмосфера будет царить во время шествия в 2026 году. «Но мы уже, когда было получено разрешение, встречались с полицией, и я их очень просил обратить особое внимание, с учетом того, что там будут пожилые люди и прочее», — сказал дипломат.

По его словам, полиция пообещала вести «усиленный контроль».

Попов выразил опасения, что противники акции могут организовать на месте шествия альтернативную акцию, а потому необходимо предварительно получить у местных властей разрешение на проведение «Бессмертного полка». Вместе с тем нельзя исключать, что «они каким-то образом могут получить согласие на альтернативную акцию».

Ранее пресс-служба консульства опубликовала во «ВКонтакте» объявление, что акция «Бессмертный полк» пройдет 8 мая с 11:00 до 12:30 в Женеве на площади Наций.

