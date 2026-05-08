Киев решил требовать от Венгрии компенсации за нападение на инкассаторов

На днях Будапешт вернул Украине изъятые во время нападения на инкассаторов Ощадбанка деньги и ценности. Глава Нацбанка Украины Пышный заявил, что Киев будет добиваться компенсаций сверх возвращенных средств.

Источник: РБК

Киев не считает исчерпанным инцидент с задержанием венгерскими властями инкассаторов Ощадбанка и изъятием денег и ценностей, Украина потребует компенсаций, заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный, передает «Европейская правда».

Глава НБУ приветствовал решение Венгрии вернуть средства и ценности Ощадбанка, однако подчеркнул, что действия венгерской стороны в отношении украинских инкассаторов были противоправными, и выразил надежду на надлежащую оценку инцидента.

«Вместе с Ощадбанком и Министерством иностранных дел мы продолжим прилагать усилия и способствовать проведению объективного расследования всех обстоятельств этих событий и адекватной компенсации за причиненный физический и моральный ущерб имуществу и сотрудникам Ощадбанка», — заявил Пышный.

По словам главы НБУ, дальнейшая работа пойдет по двум направлениям. Первое — действия банка и его юристов, сосредоточенные на возмещении ущерба и отмене ограничений в ЕС. Второе — взаимодействие НБУ с компетентными органами, включая Еврокомиссию и Европейский центральный банк.

Пышный заверил, что украинский регулятор обеспечит максимальную кооперацию для выяснения всех обстоятельств, восстановления нарушенных прав и компенсации ущерба. Он добавил, что позиция Киева уже получила поддержку: глава Европейского центрального банка Кристин Лагард разделяет аргументы украинской стороны и отмечает риски подобных ситуаций для евро как международной валюты.

На днях Будапешт вернул в полном объеме Киеву изъятые при задержании инкассаторов этой весной деньги и ценности Ощадбанка, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, назвав это «важным шагом» Венгрии.

Венгерская антитеррористическая полиция TEK 5 марта задержала семерых украинских инкассаторов по подозрению в отмывании денег. Будапешт утверждал, что через Венгрию на Украину переправляются средства, связанные с «украинской военной мафией», и только за этот год прошло $900 млн, €420 млн и 146 кг золота.

Нацбанк Украины обвинения отверг, пояснив, что инкассаторы перевозили деньги и золото по международному контракту между Raiffeisen Bank International и Ощадбанком. В двух машинах находились $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Задержанных позже выдворили из Венгрии. Киев потребовал вернуть изъятые средства и ценности.

На возвращение изъятых средств Венгрия пошла после состоявшихся в стране выборов, на которых победила оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Она обошла партию ФИДЕС Виктора Орбана. Последний критиковал украинскую политику и Зеленского, в том числе на фоне инцидента с нефтепроводом «Дружба», когда поставки российской нефти в Венгрию остановились. Мадьяр же занимает более проукраинскую позицию. Так, Венгрия уже перестала блокировать некоторые решения ЕС о помощи Украине. Мадьяр вступает в должность премьер-министра 9 мая.

