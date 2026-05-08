Аэропорт Внуково перешел на полеты по согласованию

Московский аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов.
Ночью на аналогичный режим перешел аэропорт Домодедово.
В российских аэропортах регулярно вводят ограничения на полеты из-за угрозы ударов беспилотниками. На момент подготовки этого материала мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 27 дронов на подлете к столице с начала суток.
