В Иране заявили о нормализации ситуации вблизи Ормузского пролива

Ситуация на иранских островах и городах вблизи Ормузского пролива нормализовалась. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.
В публикации отметили, что стычка между США и Ираном продлилась несколько часов.
Вечером 7 мая иранское агентство Fars написало, что обстрелу подвергся причал на острове Кешм, а в окрестностях Бандер-Аббаса на юге Ирана прозвучали несколько взрывов. Позднее Fox News со ссылкой на американского чиновника передал, что удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу нанесли военные США.
Центральное командование США (CENTCOM) после этого сообщило, что американские эсминцы USS Truxtun, USS Rafael Peralta, и USS Mason подверглись «неспровоцированной атаке со стороны Ирана», когда проходили через Ормузский пролив в Оманский залив. По его данным, удары нанесли ракетами и дронами, корабли не пострадали.
CENTCOM подчеркнуло, что в ответ США нанесли удары по иранским военным объектам, причастным к атакам.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что США нарушили режим перемирия, ударив по иранскому нефтяному танкеру в районе порта Джаск. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие сохраняется. Взаимные удары сторон он назвал «всего лишь легким прикосновением».
США и Иран заключили временное перемирие 8 апреля, позднее Трамп продлил его на неопределенный срок.
