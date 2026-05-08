В Иране заявили о нормализации ситуации вблизи Ормузского пролива

Центральное командование США (CENTCOM) после этого сообщило, что американские эсминцы USS Truxtun, USS Rafael Peralta, и USS Mason подверглись «неспровоцированной атаке со стороны Ирана», когда проходили через Ормузский пролив в Оманский залив. По его данным, удары нанесли ракетами и дронами, корабли не пострадали.