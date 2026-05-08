В Иране заявили о нормализации ситуации вблизи Ормузского пролива

Ситуация на иранских островах и городах вблизи Ормузского пролива нормализовалась.

Источник: РБК

Ситуация на иранских островах и городах вблизи Ормузского пролива нормализовалась. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

В публикации отметили, что стычка между США и Ираном продлилась несколько часов.

Вечером 7 мая иранское агентство Fars написало, что обстрелу подвергся причал на острове Кешм, а в окрестностях Бандер-Аббаса на юге Ирана прозвучали несколько взрывов. Позднее Fox News со ссылкой на американского чиновника передал, что удары по порту Кешм и Бендер-Аббасу нанесли военные США.

Центральное командование США (CENTCOM) после этого сообщило, что американские эсминцы USS Truxtun, USS Rafael Peralta, и USS Mason подверглись «неспровоцированной атаке со стороны Ирана», когда проходили через Ормузский пролив в Оманский залив. По его данным, удары нанесли ракетами и дронами, корабли не пострадали.

CENTCOM подчеркнуло, что в ответ США нанесли удары по иранским военным объектам, причастным к атакам.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что США нарушили режим перемирия, ударив по иранскому нефтяному танкеру в районе порта Джаск. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие сохраняется. Взаимные удары сторон он назвал «всего лишь легким прикосновением».

США и Иран заключили временное перемирие 8 апреля, позднее Трамп продлил его на неопределенный срок.

