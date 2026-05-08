Краевой парламент запустил проект к 9 Мая «Герои моей семьи»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии Дня Победы Законодательное Собрание Красноярского края запустило проект «Герои моей семьи», посвященный памяти участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В рамках инициативы краевые депутаты делятся личными семейными историями о своих близких, внесших вклад в Победу.
Открыл череду рассказов председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко, который поделился историей о своей бабушке Екатерине Петровне Рудовой. Она в годы войны служила водителем грузовика в женском батальоне.
«Она обучилась работе на ленд-лизовской технике и служила шофером в женском батальоне. Бабушка рассказывала, как они, девчонки, ездили на огромных “Студебекерах”, подкладывая на педали деревянные чурки, чтобы дотянуться до газа и тормоза», — рассказал спикер.
Алексей Додатко добавил, что войну Екатерина Петровна завершила в Крыму и участвовала в подготовке площадок для переговоров лидеров антигитлеровских держав на Ялтинской конференции.
Депутат Законодательного Собрания Ирина Субочева поделилась историей своих дедушек, один из которых воевал на Балтийском флоте и прошел через плен, а другой был тружеником тыла.
«Портреты обоих дедушек со мной в “Бессмертном полку” с первого года проведения акции. Также размещаю их фото и в онлайн-формате проекта. Буду рассказывать о них внукам, чтобы сохранить память для следующих поколений нашей семьи», — отметила парламентарий.
