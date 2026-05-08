Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Казахстана в первом чтении одобрил проект закона «О президенте РК»

На совместном заседании палат парламента депутаты одобрили в первом чтении проект конституционного закона «О президенте РК», передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Сегодня после рассмотрения законопроекта депутаты одобрили его в первом чтении и создали совместную комиссию палат парламента для подготовки ко второму чтению.

От мажилиса в комиссию вошли:

  • Жанарбек Ашимжанов.

  • Серик Ерубаев.

  • Павел Казанцев.

  • Унзила Шапак.

От сената:

  • Бибигуль Жексенбай.

  • Сергей Карплюк.

  • Марат Кожаев.

  • Андрей Лукин.

Председателем комиссии избрана Унзила Шапак.

Напомним, что в Астане сегодня, 8 мая, началось совместное заседание палат парламента, где рассматриваются конституционные законы о президенте, курултае и выборах. Мы сообщали, что депутаты начали рассматривать проект закона «О президенте РК», в котором указаны его статус, срок полномочий, должности вице-президента и другие важные вопросы.