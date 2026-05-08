Парламент Казахстана в первом чтении одобрил проект закона «О президенте РК»

Сегодня после рассмотрения законопроекта депутаты одобрили его в первом чтении и создали совместную комиссию палат парламента для подготовки ко второму чтению.
От мажилиса в комиссию вошли:
Жанарбек Ашимжанов.
Серик Ерубаев.
Павел Казанцев.
Унзила Шапак.
От сената:
Бибигуль Жексенбай.
Сергей Карплюк.
Марат Кожаев.
Андрей Лукин.
Председателем комиссии избрана Унзила Шапак.
Напомним, что в Астане сегодня, 8 мая, началось совместное заседание палат парламента, где рассматриваются конституционные законы о президенте, курултае и выборах. Мы сообщали, что депутаты начали рассматривать проект закона «О президенте РК», в котором указаны его статус, срок полномочий, должности вице-президента и другие важные вопросы.