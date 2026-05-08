Захарова заявила об «авгиевых конюшнях», оставленных Обамой и Байденом

Бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден оставили после себя «авгиевы конюшни», которые приходится разгребать России и США. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью «РИА Новости».
«Проблем, накопившихся за последние годы в двусторонних отношениях, было предостаточно. Вроде как бы главы наших государств и в Анкоридже, и в ходе телефонных разговоров обозначили необходимость разгребать эти завалы. Там уже не завалы, там были “авгиевы конюшни”, оставленные байденовскими, обамовскими режимами», — сказала Захарова.
Авгиевы конюшни — фразеологизм, обозначающий крайне запущенные, находящиеся в беспорядке дела или проблему, требующую значительных усилий для исправления.
Ранее представитель МИДа заявила, что «и без того хворающие российско-американские отношения» ухудшаются тем, что администрация президента США Дональда Трампа насильно выдает американское гражданство детям российских дипломатов, никогда не подававшим заявлений на получение паспорта. По словам Захаровой, такие инциденты являются актом давления на российский персонал.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».